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Коронавирус в Испании: за сутки умерли 849 человек – больше всего с начала эпидемии

Вторник, 31 марта 2020, 13:51
Коронавирус в Испании: за сутки умерли 849 человек – больше всего с начала эпидемии

В Испании от коронавируса за последние сутки умерло наибольшее с начала эпидемии количество людей, также зафиксирован рекордный прирост заражений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на статистику МЗ Испании.

За последние 24 часа от коронавирусной болезни в Испании умерли 849 человек. Общее число умерших достигло 8189.

Количество новых заражений выросло за последние сутки на 11% после пяти дней замедление темпов распространения вируса и достигла 94417. Количество новых заражений за последние сутки стала крупнейшей с начала эпидемии - 9222.

На данный момент более 5600 пациентов с коронавируса в Испании находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 19000 человек.

Напомним, Испания еще вчера превзошла Китай по количеству зараженных коронавируса, достигнув цифры в 85 195 инфицированных.

Темы: коронавирусИспанияCovid-2019
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