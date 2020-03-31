На в’їздах в Івано-Франківськ будуть міряти температуру, парки й майданчики закриють

1624 перегляди
Вівторок, 31 березня 2020, 15:08

В Івано-Франківську з 1 квітня на час карантину обмежать доступ до дитячих майданчиків, а з 2 квітня працюватимуть контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, що транслювалося у Facebook

Пряма мова: "Організувати та забезпечити… функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська – зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг та обмеживши в’їзд у місто з 00 години 2 квітня 2020 року, тобто з четверга".

Деталі: Контрольно-пропускні пункти працюватимуть із 7:00 до 20:00.

На них працюватимуть медики. Марцинків також закликав долучитися Нацгвардію.

З 1 квітня патрульна поліція має забезпечити в Івано-Франківську обмеження на користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками, а також на відвідання паркових та рекреаційних зон на час дії карантину.

У цей період також аборонено розпивати алкоголь на вулиці та розводити багаття.

Влада Івано-Франківська радить жителям сіл та райцентрів області без потреби не їздити до міста.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: коронавірус карантин Covid-2019 Івано-Франківськ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Airbnb виділив 250 мільйонів доларів на компенсації для господарів квартир 31 березня 2020, 15:23
Тривожний діагноз: карантин у соцмережах перетворюється на комунікаційну кризу 31 березня 2020, 15:00
Буковина: 7 хворих на COVID-19 у реанімації, ще 2-є з підозрою – у важкому стані 31 березня 2020, 14:57
Усі новини
Головні новини
Трепак пішов у відставку: Венедіктова підписала заяву
Убивство в домі Кожар: на одязі дружини ексміністра знайшли сліди пострілу – ЗМІ
В Україні для обсервації підготували понад пів сотні готелів і санаторіїв
На Волині коронавірус у чоловіка виявили уже після його смерті
Усі новини
психологія

Як зменшити рівень стресу: 6 простих способів

поради

6 порад, які допоможуть заспокоїтись мозку та подовжать ваше життя