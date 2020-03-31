На в’їздах в Івано-Франківськ будуть міряти температуру, парки й майданчики закриють

В Івано-Франківську з 1 квітня на час карантину обмежать доступ до дитячих майданчиків, а з 2 квітня працюватимуть контрольно-пропускні пункти на в’їздах до міста у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

Джерело: міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, що транслювалося у Facebook

Пряма мова: "Організувати та забезпечити… функціонування та роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська – зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг та обмеживши в’їзд у місто з 00 години 2 квітня 2020 року, тобто з четверга".

Деталі: Контрольно-пропускні пункти працюватимуть із 7:00 до 20:00.

На них працюватимуть медики. Марцинків також закликав долучитися Нацгвардію.

З 1 квітня патрульна поліція має забезпечити в Івано-Франківську обмеження на користування дитячими, ігровими та спортивними майданчиками, а також на відвідання паркових та рекреаційних зон на час дії карантину.

У цей період також аборонено розпивати алкоголь на вулиці та розводити багаття.

Влада Івано-Франківська радить жителям сіл та райцентрів області без потреби не їздити до міста.

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