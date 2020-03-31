На въездах в Ивано-Франковск будут мерить температуру, парки и площадки закроют

В Ивано-Франковске с 1 апреля на время карантина ограничат доступ к детским площадкам, а со 2 апреля будут работать контрольно-пропускные пункты на въездах в город в связи с ростом количества больных COVID-19.

Источник: мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности, которое транслировалось в Facebook

Прямая речь: "Организовать и обеспечить... функционирование и работу контрольно-пропускных пунктов на въездах на территорию города Ивано-Франковска – в частности, обеспечив обязательно температурный скрининг и ограничив въезд в город с 00 часов 2 апреля 2020 года, то есть с четверга".

Детали: Контрольно-пропускные пункты будут работать с 7:00 до 20:00.

На них будут работать медики. Марцинкив также призвал подключиться Нацгвардию.

С 1 апреля патрульная полиция должна обеспечить в Ивано-Франковске ограничение на пользование детскими, игровыми и спортивными площадками, а также на посещение парковых и рекреационных зон на время действия карантина.

В этот период также запрещено распивать алкоголь на улице и разводить костры.

Власти Ивано-Франковска призывают жителей сел и райцентров области без надобности не ездить в областной центр.

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