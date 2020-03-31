Румунія посилила карантин у прикордонному з Україною регіоні

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Вівторок, 31 березня 2020, 17:10

Румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Radio Romania.

Станом на понеділок у Румунії зафіксовано 2019 випадків захворювання на коронавірус, 539 із них – у Сучаві та навколишніх селах.

Крім того, з усіх медичних працівників, заражених у Румунії, приблизно дві третини є працівниками Сучавської повітової лікарні. Йдеться про понад 180 лікарів, медсестер та інших.

Усе це робить місто Сучаву та його околиці найбільшим у Румунії осередком спалаху коронавірусу. Саме тому центральна влада вирішила запровадити у місті та вісьмох навколишніх селищах жорсткий карантин.

Сьогодні в'їзди та виїзди із зони карантину перекриті військовослужбовцями та поліцією. Дозволено лише перевезення товару та сировини, а також переміщення осіб, які займаються економічною діяльністю, забезпечують охорону та працівників держадміністрації.

Міністр внутрішніх справ Марчел Вела висловив впевненість у тому, що місцеві жителі зрозуміють серйозність ситуації: "Ми прийняли це рішення і на їх користь, щоб не допустити поширення цієї інфекції у всьому повіті, всьому регіоні і, врешті-решт, по всій Румунії. Я запевняю всіх жителів Сучавського повіту у всій нашій підтримці".

Нагадаємо, минулого тижня міністр охорони здоров'я Румунії Віктор Костаке подав у відставку в розпал коронавірусної кризи. Це сталося після того, як міністр зажадав перевірити всіх жителів Бухареста на коронавірус.

Теми: Румунія коронавірус


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