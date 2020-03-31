Румыния усилила карантин в приграничном с Украиной регионе

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Вторник, 31 марта 2020, 17:10

Румынские власти из-за распространения коронавируса ввели жесткий карантин в городе Сучава, недалеко от границы с Украиной, и восьми поселках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Radio Romania.

По состоянию на понедельник в Румынии зафиксировано 2019 случаев заболевания коронавирусом, 539 из них - в Сучаве и окружающих селах.

Кроме того, из всех медицинских работников, зараженных в Румынии, примерно две трети являются работниками Сучавской больницы. Речь идет о более 180 врачах, медсёстрах и других.

Все это делает город Сучаву и его окрестности крупнейшим в Румынии центром вспышки коронавируса. Именно поэтому центральная власть решила ввести в городе и восьми окружающих поселках жесткий карантин.

Сегодня въезды и выезды из зоны карантина перекрыты военнослужащими и полицией. Разрешены только перевозки товара и сырья, а также перемещения лиц, занимающихся экономической деятельностью, обеспечивающих охрану и работников администрации.

Министр внутренних дел Марчел Вела выразил уверенность в том, что местные жители поймут серьезность ситуации: "Мы приняли это решение и в их пользу, чтобы не допустить распространения этой инфекции во всем регионе и, в конце концов, по всей Румынии. Я заверяю всех жителей Сучавского региона в нашей поддержке".

На прошлой неделе министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке подал в отставку в разгар коронавирусного кризиса. Это произошло после того, как министр потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус.

Темы: Румыния коронавирус


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