Українка знімала порно зі своєю 4-річною донькою – кіберполіція

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Вівторок, 31 березня 2020, 17:28

Співробітники кіберполіції викрили 42-річну мешканку міста Вільногірськ, яка займалася виготовленням та розповсюдженням у мережі Інтернет дитячої порнографії.

Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Деталі: Кіберполіція встановила, що у порнографічних матеріалах жінка використовувала свою 4-річну доньку, більшість відео знімала вдома. Створенням такого контенту фігурантка займалася близько 2 років. 

Відзняті матеріали дитячої порнографії зловмисниця продавала. Робила це на спеціалізованих форумах, у соціальній мережі та за допомогою месенджеру. Ціна одного відео становила тисячу доларів. 

Їй загрожує до 10 років ув’язнення.

 

Українська правда
Теми: поліція


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