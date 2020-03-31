Українка знімала порно зі своєю 4-річною донькою – кіберполіція
Вівторок, 31 березня 2020, 17:28
Співробітники кіберполіції викрили 42-річну мешканку міста Вільногірськ, яка займалася виготовленням та розповсюдженням у мережі Інтернет дитячої порнографії.
Джерело: Департамент кіберполіції Національної поліції України
Деталі: Кіберполіція встановила, що у порнографічних матеріалах жінка використовувала свою 4-річну доньку, більшість відео знімала вдома. Створенням такого контенту фігурантка займалася близько 2 років.
Відзняті матеріали дитячої порнографії зловмисниця продавала. Робила це на спеціалізованих форумах, у соціальній мережі та за допомогою месенджеру. Ціна одного відео становила тисячу доларів.
Їй загрожує до 10 років ув’язнення.
Українська правда