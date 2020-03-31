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Украинка снимала порно со своей 4-летней дочерью - киберполиция

Вторник, 31 марта 2020, 17:28
Украинка снимала порно со своей 4-летней дочерью - киберполиция

Сотрудники киберполиции разоблачили 42-летнюю жительницу города Вольногорск, которая занималась изготовлением и распространением в сети Интернет детской порнографии.

Источник: Департамент киберполиции Национальной полиции Украины

Детали: Киберполиция установила, что в порнографических материалах женщина использовала свою 4-летнюю дочь, большинство видео снимала дома. Созданием такого контента фигурантка занималась около 2 лет.

Отснятые материалы детской порнографии злоумышленница продавала. Делала это на специализированных форумах, в социальной сети и с помощью мессенджера. Цена одного видео составляла тысячу долларов.

Ей грозит до 10 лет заключения.

 

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Темы: полиция
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