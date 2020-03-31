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Укрзалізниця починає безкоштовно возити медиків

Вівторок, 31 березня 2020, 17:53
Укрзалізниця починає безкоштовно возити медиків

"Укрзалізниця" запускає соціальну програму із безкоштовного підвозу медпрацівників службовим поїздами з 31 березня.

Джерело: повідомлення в телеграм-каналі міністра інфраструктури Владислава Криклія

Пряма мова: "Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для медиків буде безкоштовним. Питання підвозу медиків погоджено з Міністерством інфраструктури України".

Деталі: За словами міністра, попередній перелік маршрутів та кількість місць, необхідних для перевезення, були розраховані на основі даних від місцевих органів влади.

Підставою для проїзду медиків є службове посвідчення або інший документ, що підтверджує роботу у медичному закладі.

Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Розклад руху службових поїздів Укрзалізниці надаватиметься органам місцевої влади для доведення до відома працівників медичних установ.

Для уточнення графіку руху поїздів можна також звертатися за номером гарячої лінії Укрзалізниці – 0800503111.

Нагадаємо:

Лікарі київських інфекційних відділень, які працюють із хворими на коронавірус, отримають від 5 до 10 тисяч гривень доплати.

Українська правда

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Теми: Укрзалізницязалізницямедицинатранспорткоронавірус
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