Укрзализныця начинает бесплатно возить медиков

"Укрзализныця" запускает социальную программу по бесплатному подвозу медработников служебным поездами с 31 марта.

Источник: сообщение в телеграмм-канале министра инфраструктуры Владислава Криклия

Прямая речь: "Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным. Вопрос подвоза медиков согласован с Министерством инфраструктуры Украины".

Детали: По словам министра, предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Основанием для проезда медиков является служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении.

Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

Расписание движения служебных поездов Укрзализныци предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений.

Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии Укрзализныци - 0800503111.

Напомним:

Врачи киевских инфекционных отделений, работающие с больными коронавирусом, получат от 5 до 10 тысяч гривен доплаты.