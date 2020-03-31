Укрзализныця начинает бесплатно возить медиков

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Вторник, 31 марта 2020, 17:53

"Укрзализныця" запускает социальную программу по бесплатному подвозу медработников служебным поездами с 31 марта.

Источник: сообщение в телеграмм-канале министра инфраструктуры Владислава Криклия

Прямая речь: "Все расходы по организации перевозок компания берет на себя. Проезд для медиков будет бесплатным. Вопрос подвоза медиков согласован с Министерством инфраструктуры Украины".

Детали: По словам министра, предварительный перечень маршрутов и количество мест, необходимых для перевозки, были рассчитаны на основе данных от местных органов власти.

Основанием для проезда медиков является служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий работу в медицинском учреждении.

Обязательным условием является наличие средств индивидуальной защиты, в частности маски или респиратора и перчаток.

Расписание движения служебных поездов Укрзализныци предоставляться органам местной власти для доведения до сведения работников медицинских учреждений.

Для уточнения графика движения поездов можно обращаться по телефону горячей линии Укрзализныци - 0800503111.

Украинская правда
Темы: Укрзализныця железная дорога медицина транспорт коронавирус


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