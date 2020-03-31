Зеленський та Меркель домовилися витратити частину німецького кредиту на боротьбу з COVID-19

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Вівторок, 31 березня 2020, 17:59

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та домовився перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: пресслужба Офісу президента

Деталі: Сторони обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі, а також практичні заходи, які вживаються в обох країнах з метою протидії пандемії. Україна та Німеччина домовилися опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов’язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, що впроваджуються для лікування хвороби.

У контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом Зеленський та Меркель домовилися перенаправити 150 млн євро в межах державного німецького кредиту на боротьбу із COVID-19.

Канцлер позитивно відзначила ухвалення напередодні законів про обіг земель сільськогосподарського призначення та про регулювання банківської діяльності. У цьому контексті вона також наголосила на важливості якнайшвидшого завершення переговорів з МВФ щодо нової програми співпраці. Також ішлося про необхідність виділення додаткового фінансування для України з боку Європейського Союзу та Світового банку.

Українська правда
Теми: Зеленський Меркель кредит коронавірус епідемія


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