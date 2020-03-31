Зеленский и Меркель договорились потратить часть немецкого кредита на борьбу с COVID-19

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и договорился перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с коронавирусом.

Источник: пресс-служба Офиса президента

Детали: Стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Украина и Германия договорились проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом Зеленский и Меркель договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на борьбу с COVID-19.

Канцлер положительно отметила принятия накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества.

Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.