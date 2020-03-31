Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила, що колишній заступник командувача ВМС ЗСУ підтримував контакти із колишніми співробітниками СБУ в Криму, які зрадили присязі.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно у повідомленні: "У результаті вжитих військовою контррозвідкою СБУ заходів не допущено вчинення високопосадовцем ВМС ЗСУ особливо тяжкого злочину та попереджено потенційні негативні наслідки для національної безпеки.

Приймається рішення щодо скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці та звільнення з військової служби".

Деталі: Оперативники спецслужби виявили і задокументували факти, що високопосадовець Військово-морських сил України підтримує постійні контакти з діючими кадровими співробітниками ФСБ РФ. Серед яких, зокрема, зрадники, колишні військовослужбовці СБУ Андрій Гапоненко, Петро Зима, Дмитро Пилипченко, які у 2014 році під час анексії АР Крим перейшли на бік ворога.

У березні 2014 року Гапоненко та Пилипченко, діючи за завданням російської спецслужби, запропонували йому перейти на службу до Збройних Сил ворога та сприяти росіянам у захопленні Академії ВМС ЗС України в Севастополі.

Тоді офіцер відмовився від цієї "пропозиції".

Після виходу на материкову Україну військовий був призначений на посаду заступника командувача ВМС ЗСУ. Але наразі він уже обіймає іншу посаду у ВМС. Він має доступ до секретної інформації особливо-важливого характеру у сфері оборони.

При цьому, усвідомлюючи, що перебуває у вербувальному вивченні російської спецслужби, він продовжував підтримувати контакти з Гапоненком, Зимою та Пилипченком.

Спілкування відбувалося під час особистих зустрічей у тимчасово анексованих Криму і Севастополі, куди військовий здійснював систематичні виїзди до рідних, а також мобільним зв’язком.

За повідомленням СБУ, під час контактів представники ФСБ РФ дізнавались у високопосадовця інформацію про морально-психологічний стан українських військових моряків, рівень їх фінансового і матеріального забезпечення, а також стосовно конкретних посадових осіб Командування ВМС ЗС України.

Спочатку пресцентр СБУ повідомив, що справа стосується діючого заступника командувача ВМС ЗСУ, але потім змінив текст повідомленя, і він став колишнім.