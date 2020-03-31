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СБУ поймала экс-заместителя командующего ВМС ВСУ на контактах с ФСБ

Вторник, 31 марта 2020, 18:04
СБУ поймала экс-заместителя командующего ВМС ВСУ на контактах с ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила, что бывший заместитель командующего ВМС ВСУ поддерживал контакты с бывшими соотрудниками СБУ в Крыму, которые изменили присяге.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно в сообщении: "В результате принятых военной контрразведкой СБУ мер не допущено совершение высокопоставленным чиновником ВМС ВСУ особо тяжкого преступления и предупреждены потенциальные негативные последствия для национальной безопасности.

Принимается решение об отмене военнослужащему допуска к государственной тайне и увольнении с военной службы ".

Детали: Оперативники спецслужбы обнаружили и задокументировали факты, что чиновник Военно-морских сил Украины поддерживает постоянные контакты с действующими кадровыми сотрудниками ФСБ РФ. Среди них, в частности, предатели, бывшие военнослужащие СБУ Андрей Гапоненко, Петр Зима, Дмитрий Пилипченко, которые в 2014 году во время аннексии АР Крым перешли на сторону врага.

В марте 2014 Гапоненко и Пилипченко, действуя по заданию российской спецслужбы предложили ему перейти на службу в Вооруженные Силы врага и способствовать россиянам в захвате Академии ВМС Украины в Севастополе.

Тогда офицер отказался от этого "предложения".

После выхода на материковую Украину военный был назначен на должность заместителя командующего ВМС ВСУ. Но сейчас он уже занимает другую должность в ВМС. Он имеет доступ к секретной информации особо важного характера в сфере обороны.

При этом, осознавая, что находится в вербовочном изучении российской спецслужбы, он продолжал поддерживать контакты с Гапоненко, Зимой и Пилипченко.

Общение происходило во время личных встреч во временно аннексированных Крыму и Севастополе, куда военный осуществлял систематические выезды к родным, а также мобильной связью.

По сообщению СБУ, во время контактов представители ФСБ РФ узнавали в чиновника информацию о морально-психологическом состояним украинских военных моряков, уровене их финансового и материального обеспечения, а также о конкретных должностных лицах командования ВМС ВС Украины.

Сначала пресс-центр СБУ сообщил, что дело касается действующего заместителя командующего ВМС ВСУ, но затем изменил текст сообщения, и он стал бывшим.

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Темы: Вооруженные силыФСБСБУоккупацияКрым
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