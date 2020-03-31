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У найбільш ураженому регіоні Італії вперше поменшало хворих у реанімації

Вівторок, 31 березня 2020, 20:40

Вперше від початку епідемії у Ломбардії, найбільш ураженому коронавірусом регіоні Італії, зафіксовано зменшення кількості пацієнтів, розміщених у відділеннях інтенсивної терапії. 

Про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії, які проаналізувала "Європейська правда"

Минулої доби у Ломбардії в реанімації перебувало 1 324 пацієнти з коронавірусом - на 6 менше у порівнянні з даними вчорашнього дня. 

Примітно, що протягом усієї епідемії в Ломбардії фіксували тільки зростання кількості реанімованих. Приміром, протягом останніх днів цифри виглядали так: у п’ятницю - 1 292 "короанвірусних" хворих у реанімації, в суботу - 1 319, в неділю - 1 328, в понеділок - 1 330. 

На відміну від Ломбардії, показник госпіталізації важких хворих в цілому по країні поки не знижується. Загалом в Італії 4 023 людини з COVID-19 розміщені у відділеннях інтенсивної терапії - на 42 більше, ніж було вчора. 

За минулу добу в країні померли 837 людей з коронавірусом, але кількість нових хворих почала потроху спадати. 

Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019
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