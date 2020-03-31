Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В наиболее пораженном регионе Италии впервые уменьшилось количество больных в реанимации

Вторник, 31 марта 2020, 20:40

Впервые с начала эпидемии в Ломбардии, наиболее пораженном коронавирусом регионе Италии, зафиксировано уменьшение количества пациентов, размещенных в отделениях интенсивной терапии.

Об этом свидетельствуют данные Департамента гражданской защиты Италии, которые проанализировала "Европейская правда".

За прошедшие сутки в Ломбардии в реанимации находилось 1324 пациента с коронавирусом - на 6 меньше по сравнению с данными вчерашнего дня.

Примечательно, что на протяжении всей эпидемии в Ломбардии фиксировали только рост количества реанимированных. К примеру, в последние дни цифры выглядели так: в пятницу - 1292 "короанвирусних" больных в реанимации, в субботу - 1319, в воскресенье - 1328, в понедельник - 1330.

В отличие от Ломбардии, показатель госпитализации тяжелых больных в целом по стране пока не снижается. Всего в Италии 4023 человека с COVID-19, размещенных в отделениях интенсивной терапии - на 42 больше, чем вчера.

За минувшие сутки в стране погибли 837 человек с коронавирусом, но количество новых больных  начало понемногу спадать.

Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Италия
В Италии объяснили, почему не присоединятся к "коалиции истребителей"
Почти 42°C жары: в Риме зафиксировали температурный рекорд
Итальянский суд решил, что домогательства "менее 10 секунд" не являются домогательствами
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: