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У Зеленського пообіцяли аптеки з усім необхідним від коронавірусу

Вівторок, 31 березня 2020, 21:08
У Зеленського пообіцяли аптеки з усім необхідним від коронавірусу

В Офісі президента запевняють, що українська влада робить усе можливе, аби пересічні громадяни мали можливість придбати в аптеках захисні засоби від коронавірусу.

Джерело: заява керівника ОП Андрія Єрмака, опублікована на сайті президента

Пряма мова: "Безумовно, ми отримуємо кожного дня сигнали про те, що є ще проблеми із захисними засобами в деяких аптечних мережах. Але я впевнений, що у найкоротші терміни ця ситуація буде виправлена, і в кожній аптеці можна буде придбати все необхідне".

Деталі: Також він заявив, що буквально "кожного дня" вирішується проблема забезпечення всім необхідним медичних працівників, щоб вони могли швидко встановити діагноз і самі були захищеними.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкоронавірусCovid-2019Офіс президента
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