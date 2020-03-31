У Зеленського пообіцяли аптеки з усім необхідним від коронавірусу

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Вівторок, 31 березня 2020, 21:08

В Офісі президента запевняють, що українська влада робить усе можливе, аби пересічні громадяни мали можливість придбати в аптеках захисні засоби від коронавірусу.

Джерело: заява керівника ОП Андрія Єрмака, опублікована на сайті президента

Пряма мова: "Безумовно, ми отримуємо кожного дня сигнали про те, що є ще проблеми із захисними засобами в деяких аптечних мережах. Але я впевнений, що у найкоротші терміни ця ситуація буде виправлена, і в кожній аптеці можна буде придбати все необхідне".

Деталі: Також він заявив, що буквально "кожного дня" вирішується проблема забезпечення всім необхідним медичних працівників, щоб вони могли швидко встановити діагноз і самі були захищеними.

Українська правда
Теми: Зеленський коронавірус Covid-2019 Офіс президента


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