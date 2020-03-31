У Зеленского пообещали аптеки со всем необходимым от коронавируса

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Вторник, 31 марта 2020, 21:08

В Офисе президента уверяют, что украинская власть делает все возможное, чтобы рядовые граждане имели возможность приобрести в аптеках защитные средства от коронавируса.

Источник: заявление руководителя ОП Андрея Ермака, опубликованное на сайте президента

https://president.gov.ua/news/kerivnik-ofisu-prezidenta-shodnya-robimo-vse-dlya-zabezpeche-60429?fbclid=IwAR02Fs1ykmJlUHyripwfoDp0F4aYN3ErCAn5kKgiFrFAffJXlQ42R12lWDo

Прямая речь: "Безусловно, мы получаем каждый день сигналы о том, что есть еще проблемы с защитными средствами в некоторых аптечных сетях. Но я уверен, что в кратчайшие сроки эта ситуация будет исправлена, и в каждой аптеке можно будет приобрести все необходимое".

Детали: Также он заверил, что буквально "каждый день" решается проблема обеспечения всем необходимым медицинских работников, чтобы они могли быстро установить диагноз и сами были защищены.

Украинская правда
Темы: Зеленский коронавирус Covid-2019 Офис президента


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