Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

101-річна жінка видужала від коронавірусу в Нідерландах

Вівторок, 31 березня 2020, 21:16
101-річна жінка видужала від коронавірусу в Нідерландах

У Нідерландах одужала 101-річна пацієнтка, яка була інфікована коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Жінку, чиє ім'я не називають, госпіталізували в лікарню Ейсселанд поблизу Роттердама півтора тижні тому з ускладенним диханням і  позитивним результатом на коронавірус.

Вона перебувала в ізоляції, але тепер одужала достатньо для того, щоб покинути лікарню.

101-річна жінка, яка проживає одна, проведе деякий час в будинку для літніх людей, перш ніж повернутися додому. 

Лікарня назвала її одужання "іскрою надії". 

"Вона жорстка жінка, і приємно бачити, що вона слідує порадам медиків, наприклад, чхає в лікоть і навіть говорить, щоб я тримався на належній дистанціх, - сказав пульмонолог Суніл Рамлал.

Нагадаємо, раніше коронавірус поборов 101-річний італієць з міста Ріміні. 

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Нідерланди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
оновленоУ Києві й двох областях була 20-хвилинна тривога через ракетну небезпеку
Усі новини...
Реклама: