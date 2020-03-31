101-річна жінка видужала від коронавірусу в Нідерландах

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Вівторок, 31 березня 2020, 21:16

У Нідерландах одужала 101-річна пацієнтка, яка була інфікована коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Жінку, чиє ім'я не називають, госпіталізували в лікарню Ейсселанд поблизу Роттердама півтора тижні тому з ускладенним диханням і  позитивним результатом на коронавірус.

Вона перебувала в ізоляції, але тепер одужала достатньо для того, щоб покинути лікарню.

101-річна жінка, яка проживає одна, проведе деякий час в будинку для літніх людей, перш ніж повернутися додому. 

Лікарня назвала її одужання "іскрою надії". 

"Вона жорстка жінка, і приємно бачити, що вона слідує порадам медиків, наприклад, чхає в лікоть і навіть говорить, щоб я тримався на належній дистанціх, - сказав пульмонолог Суніл Рамлал.

Нагадаємо, раніше коронавірус поборов 101-річний італієць з міста Ріміні. 

Теми: коронавірус Covid-2019 Нідерланди


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