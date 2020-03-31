Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

101-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Нидерландах

Вторник, 31 марта 2020, 21:16
101-летняя женщина выздоровела от коронавируса в Нидерландах

В Нидерландах выздоровела 101-летняя пациентка, которая была инфицирована коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Женщину, чье имя не называется, госпитализировали в больницу Ейсселанд вблизи Роттердама полторы недели назад с осложненным дыханием и положительным результатом на коронавирус.

Она находилась в изоляции, но теперь выздоровела достаточно для того, чтобы покинуть больницу.

101-летняя женщина, проживающая одна, проведет некоторое время в доме престарелых, прежде чем вернется домой.

Больница назвала ее выздоровления "искрой надежды".

"Она жесткая женщина, и приятно видеть, что она следует советам медиков, например, чихает в локоть и даже говорит, чтобы я держался на должной дистанции, - сказал пульмонолог Сунил Рамлал.

Напомним, ранее коронавирус поборол 101-летний итальянец из города Римини.

Темы: коронавирусCovid-2019Нидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
Все новости...
Реклама: