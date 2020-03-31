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Грузія через коронавірус обмежила продаж алкоголю

Вівторок, 31 березня 2020, 22:09
Грузія через коронавірус обмежила продаж алкоголю

На час дії режиму надзвичайного стану в Грузії призупинили роботу спеціалізовані алкогольні магазини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Вино, горілку та інші алкогольні напої, як і раніше, можна придбати в продуктових магазинах і супермаркетах.

"На час надзвичайного стану забороняється функціонування підприємств із реалізації вина, інших алкогольних напоїв виноградного походження, а також спиртних напоїв та пива", - сказано в постанові уряду Грузії.

В рамках посилення режиму надзвичайного стану, в країні призупинена робота і інших об'єктів - наприклад, пунктів обміну валюти.

Нагадаємо, для стримування пандемії коронавірусу уряд Грузії запровадив комендантську годину з 9 вечора до 6 ранку. 

Також закрито метрополітен у Тбілісі і припинено міське та міжміське сполучення громадським транспортом.

Теми: Грузіякоронавірусалкоголькарантин
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