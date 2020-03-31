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Грузия из-за коронавируса ограничила продажу алкоголя

Вторник, 31 марта 2020, 22:09
Грузия из-за коронавируса ограничила продажу алкоголя

На время действия режима чрезвычайного положения в Грузии приостановили работу специализированные алкогольные магазины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вино, водку и другие алкогольные напитки, как и раньше, можно приобрести в продуктовых магазинах и супермаркетах.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование предприятий по реализации вина, других алкогольных напитков виноградного происхождения, а также спиртных напитков и пива", - говорится в постановлении правительства Грузии.

В рамках усиления режима чрезвычайного положения в стране приостановлена ​​работа и других объектов - например, пунктов обмена валюты.

Напомним, для сдерживания пандемии коронавируса правительство Грузии ввело комендантский час с 9 вечера до 6 утра.

Также закрыты метрополитен в Тбилиси и прекращено городское и междугороднее сообщение общественным транспортом.

Темы: Грузиякоронавирусалкоголькарантин
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