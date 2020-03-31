Грузия из-за коронавируса ограничила продажу алкоголя

977 просмотров
Вторник, 31 марта 2020, 22:09

На время действия режима чрезвычайного положения в Грузии приостановили работу специализированные алкогольные магазины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вино, водку и другие алкогольные напитки, как и раньше, можно приобрести в продуктовых магазинах и супермаркетах.

"На время чрезвычайного положения запрещается функционирование предприятий по реализации вина, других алкогольных напитков виноградного происхождения, а также спиртных напитков и пива", - говорится в постановлении правительства Грузии.

В рамках усиления режима чрезвычайного положения в стране приостановлена ​​работа и других объектов - например, пунктов обмена валюты.

Напомним, для сдерживания пандемии коронавируса правительство Грузии ввело комендантский час с 9 вечера до 6 утра.

Также закрыты метрополитен в Тбилиси и прекращено городское и междугороднее сообщение общественным транспортом.

Темы: Грузия коронавирус алкоголь карантин


powered by lun.ua
Материалы по теме
Вторая после Украины страна Европы решила закрыть метро из-за коронавируса 30 марта 2020, 18:12
Грузия может ввести ограничения для РФ, где удвоилось количество больных коронавирусом 13 марта 2020, 17:02
Правительство Грузии переходит в чрезвычайный режим работы из-за коронавируса 12 марта 2020, 10:39
Все новости
Главные новости
В Украине зафиксировали 645 заражений коронавирусом
Аваков предупредил о возможности продления карантина почти до лета
В Украине разрешили открыть продуктовые рынки
Коронавирус все ближе к Путину: заразился врач, который показывал ему спецбольницу
Все новости
социум

Как будет выглядеть похороны во времена коронавируса

экология

10 впечатляющих фактов о мехе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів