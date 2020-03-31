На Хмельниччині побили авто, на якому возили труну-нагадування про карантин
Вівторок, 31 березня 2020, 22:55
Вулицями Старокостянтинова Хмельницької області кілька днів їздив автомобіль із чорною труною у відкритому кузові і гучномовцем, через який містян попереджали про дотримання правил карантину. Проте днями невідомі побили авто.
Джерело: місцеве видання Унас.news
Деталі: В автомобілі розбили лобове скло, розтрощили салон, викрали звукову апаратуру. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 (крадіжка).
За словами організатора перформансу Ігоря Матвіюка, 30 березня люди спортивної статури заблокували його машину на своїх автівках і почали погрожувати підпалити труновоз і навіть застрелити водія. Пояснювали це тим, що труни лякаються діти. Інцидент вдалося владнати завдяки поліції, яка під’їхала.