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На Хмельниччині побили авто, на якому возили труну-нагадування про карантин

Вівторок, 31 березня 2020, 22:55
Фото: Унас.news

Вулицями Старокостянтинова Хмельницької області кілька днів їздив автомобіль із чорною труною у відкритому кузові і гучномовцем, через який містян попереджали про дотримання правил карантину. Проте днями невідомі побили авто.

Джерело: місцеве видання Унас.news

Деталі: В автомобілі розбили лобове скло, розтрощили салон, викрали звукову апаратуру. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 185 ч. 1 (крадіжка).

За словами організатора перформансу Ігоря Матвіюка, 30 березня люди спортивної статури заблокували його машину на своїх автівках і почали погрожувати підпалити труновоз і навіть застрелити водія. Пояснювали це тим, що труни лякаються діти. Інцидент вдалося владнати завдяки поліції, яка під’їхала.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинавтокоронавірус
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