На Хмельнитчине побили авто, на котором возили гроб-напоминание о карантине

По улицам Староконстантинова Хмельницкой области несколько дней ездил автомобиль с черным гробом в открытом кузове и громкоговорителем, через который горожан предупреждали о соблюдении правил карантина. Однако на днях неизвестные побили машину.

Источник: местное издание Унас.news

Детали: В автомобиле разбили лобовое стекло, испортили салон, похитили звуковую аппаратуру. Полиция открыла уголовное производство по ст. 185 ч. 1 (кража).

По словам организатора перформанса Игоря Матвиюка, 30 марта люди спортивного телосложения заблокировали его машину на своих автомобилях и начали угрожать сжечь гробовоз и даже застрелить водителя. Объясняли это тем, что гроба пугаются дети. Инцидент удалось решить благодаря подъехавшей полиции.