Вместо Евровидения в мае проведут онлайн концерт
Вторник, 31 марта 2020, 23:12
Организаторы Евровидения-2020 анонсировали онлайн концерт, которым заменят привычный конкурс из-за коронавируса.
Источник: официальный сайт Евровидения
Детали: Онлайншоу "Европа сияет светом" (Europe Shine A Light) проведут 16 мая.
Организаторы ожидают, что действо продлится около 2 часов. На конкурсе надеются услышать всех 41 исполнителя, которые должны были принять участие в традиционном Евровидении.
Ведущими онлайн концерта будут нидерландские ведущие оригинального песенного конкурса.
Что было раньше: 18 марта Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса – песенный конкурс переносят на 2021 год.
Украинская правда