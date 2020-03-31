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Вместо Евровидения в мае проведут онлайн концерт

Вторник, 31 марта 2020, 23:12
Вместо Евровидения в мае проведут онлайн концерт

Организаторы Евровидения-2020 анонсировали онлайн концерт, которым заменят привычный конкурс из-за коронавируса.

Источник: официальный сайт Евровидения

Детали: Онлайншоу "Европа сияет светом" (Europe Shine A Light) проведут 16 мая.

Организаторы ожидают, что действо продлится около 2 часов. На конкурсе надеются услышать всех 41 исполнителя, которые должны были принять участие в традиционном Евровидении.

Ведущими онлайн концерта будут нидерландские ведущие оригинального песенного конкурса.

Что было раньше: 18 марта Евровидение-2020 отменили из-за коронавируса – песенный конкурс переносят на 2021 год.

Украинская правда
Темы: Евровидениекоронавирусэпидемия
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