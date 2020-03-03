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Екс-ватажок "ДНР" став очільником столиці Калмикії

Вівторок, 3 березня 2020, 23:03
Екс-ватажок ДНР став очільником столиці Калмикії

Екс-лідер так званої "Донецької народної республіки" Дмитро Трапезніков став главою адміністрації Елісти, столиці Калмикії в Росії.

Джерело: пресслужба Елістинської міськради

Дослівно: "Під час процедури відкритого голосування головою адміністрації міста Елісти був призначений Дмитро Трапезников. Рішення було ухвалене більшістю голосів".

Передісторія:

  • 31 серпня 2018 року ватажка бойовиків ОРДО Олександра Захарченка було вбито в результаті вибуху в ресторані в центрі Донецька.
  • На екстреному засіданні "уряду" бойовиків ОРДО призначили тимчасово виконуючим обов'язки ватажка терористів так званого "першого віце-прем'єра" Дмитра Трапезникова.
  • За владу в "ДНР" боролося кілька бойовиків, серед них екс-командир бригади "Восток" Олександр Ходаковський, Олександр Тимофєєв (позивний "Ташкент"), Дмитро Трапезніков і Пушилін, якого називали ставлеником Кремля.
  • Уникаючи затримання та розправи з конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезніков і Ходаковський виїхали в РФ.
  • При спробах повернутися з Росії в "ДНР" російські прикордонники без пояснень відмовляли їм у виїзді з території РФ.

Українська правда

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Теми: сепаратизмОРДЛО
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