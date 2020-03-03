Екс-ватажок "ДНР" став очільником столиці Калмикії

Екс-лідер так званої "Донецької народної республіки" Дмитро Трапезніков став главою адміністрації Елісти, столиці Калмикії в Росії.

Джерело: пресслужба Елістинської міськради

Дослівно: "Під час процедури відкритого голосування головою адміністрації міста Елісти був призначений Дмитро Трапезников. Рішення було ухвалене більшістю голосів".

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