Про перші випадки виявлення COVID-19 заявили в п'яти країнах
Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Ліхтенштейні, Чилі, Аргентині, Україні, Ґібралтарі
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3198 людини, 2871 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 93 тисяч.
В Італії за добу виявили 466 нових хворих, 27 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 2502 осіб.
В Іспанії підтверджено 45 нових випадків інфікування.
В Ірані заявили про 835 нових випадків інфікування коронавірусом.
В Японії зафіксовано 19 нових випадків зараження COVID-19
У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5428 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.