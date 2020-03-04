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Про перші випадки виявлення COVID-19 заявили в п'яти країнах

Середа, 4 березня 2020, 05:10
Про перші випадки виявлення COVID-19 заявили в п'яти країнах

Про перші випадки виявлення вірусу заявили в Ліхтенштейні, Чилі, Аргентині, Україні, Ґібралтарі

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3198 людини, 2871 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 93 тисяч. 

В Італії за добу виявили 466 нових хворих, 27 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 2502 осіб.

В Іспанії підтверджено 45 нових випадків інфікування. 

В Ірані заявили про 835 нових випадків інфікування коронавірусом.

В Японії зафіксовано 19 нових випадків зараження COVID-19

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5428 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу.

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Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.  

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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