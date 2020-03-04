Путін хоче підписати зміни до Конституції в річницю анексії Криму

Президент Росії Володимир Путін планує підписати зміни до Конституції, які повинна прийняти Держдума РФ, в день незаконної анексії Криму.

Джерело: російське видання РБК з посиланням на джерела

Деталі: Планується, що 10 березня, обговорення президентського законопроєкту відбудеться в Раді палати в Раді Федерації, в той же день його приймуть у другому читанні в Держдумі; наступного дня, 11 березня, законопроект схвалять у третьому читанні в нижній палаті "рано вранці, годині о 10", і тоді ж відбудеться розгляд документа на пленарному засіданні в Раді Федерації.

Потім, 12 березня, законопроект розглянуть у регіональних Законодавчих зборах. Результати голосування регіонів встановлюються верхньою палатою, і планується, що 14 березня їх затвердить Рада Федерації.

Після цього законопроект підпише президент. За словами джерел РБК, це має відбутися 18 березня.

Президентські поправки уточнюють, що після підписання президент відправляє законопроект до Конституційного суду РФ. Той не пізніше семи днів з дня запиту зобов'язаний дати висновок щодо відповідності з положеннями глав 1, 2 і 9 Конституції.

У разі не виявлення судом невідповідностей проводиться загальноросійське голосування, яке заплановано на 22 квітня (в день народження Володимира Леніна). За підтримки поправок більш ніж 50% учасників голосування вони набудуть чинності.

Чому це важливо: Росія анексувала український півострів Крим в березні 2014 року, прикрившись незаконним "референдумом", проведеним у присутності озброєних людей у ​​військовій формі. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу ввели проти неї економічні санкції за це.

Кремль заперечує анексію півострова і називає це "відновленням історичної справедливості". Спочатку РФ заперечувала наявність своїх військових, але потім визнала "зелених чоловічків" своїми людьми.

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