Путін хоче вписати в Конституцію РФ "правду" про Другу світову війну

Президент РФ Володимир Путін вважає доречним прописати в Конституції Росії норму про "захист правди про Велику Вітчизняну війну".

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує Путіна

Деталі: На зустрічі в середу з робочою групою з підготовки змін в Конституцію він зазначив, що здійснюються спроби "вкрасти" у РФ перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що потрібно "активно протистояти" таким спробам, і було б доречно це "акуратно" відобразити в Конституції РФ.

Пряма мова Путіна: "Хтось хоче вкрасти у нас перемогу? Спроби такі робляться, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор над рейхстагом майорів? Цього ніхто не забуде".

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