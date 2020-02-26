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Путін хоче вписати в Конституцію РФ "правду" про Другу світову війну

Середа, 26 лютого 2020, 15:03
Путін хоче вписати в Конституцію РФ правду про Другу світову війну

Президент РФ Володимир Путін вважає доречним прописати в Конституції Росії норму про "захист правди про Велику Вітчизняну війну".

Джерело: російське агентство ТАСС, яке цитує Путіна  

Деталі: На зустрічі в середу з робочою групою з підготовки змін в Конституцію він зазначив, що здійснюються спроби "вкрасти" у РФ перемогу у Другій світовій війні. Він заявив, що потрібно "активно протистояти" таким спробам, і було б доречно це "акуратно" відобразити в Конституції РФ.

Пряма мова Путіна: "Хтось хоче вкрасти у нас перемогу? Спроби такі робляться, але це неможливо. Берлін-то хто штурмував? Чий прапор над рейхстагом майорів? Цього ніхто не забуде".

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Нагадаємо:

  • Колишній помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що "України немає, є українство" і що "Донбас не заслуговує такого приниження", як повернення до її складу.
  • У відповідь міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна живе незалежно від уявлення про неї "відставного шовініста" екс-помічника президента Росії Владислава Суркова.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяУкраїнаісторія
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