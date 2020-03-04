Справа Шеремета: обшук у юриста, що критикував слідство, пов'язаний із постом у соцмережі

Поліція проводить обшук у юриста Леоніда Маслова, який входить до групи захисту фігуранта справи Павла Шеремета Андрія Антоненка, щоб перевірити інформацію про можливе знищення даних, важливих для слідства.

Джерело: начальниця управління комунікації Нацполіції Оксана Блищик у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Щодо обшуків у Маслова: він опублікував пост, у якому вказав, що заходив на сторінку Андрія Антоненка у ВК. Аби перевірити інформацію щодо можливого знищення даних, які можуть мати значення для слідства, слідчі за погодженням із процесуальними керівниками (прокурорами) звернулися до суду про проведення обшуку. Отримавши відповідне рішення, сьогодні проводяться слідчі дії".

Що передувало: Адвокат Масі Найєм вранці 4 березня повідомив, що у Маслова відбуваються обшуки.

Директор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав "Українській правді", що не уповноважений коментувати слідчі дії.

Довідково: Леонід Маслов не є офіційним адвокатом Антоненка, однак він входить до групи захисту, допомагає адвокатам та публічно критикує версію слідства.

У соцмережі Маслов часто описував версію захисту та недоліки, які, на думку захисту, є у версії правоохоронців. Зокрема, Маслов публікував дані геолокації зі сторінки Антоненка, які свідчили, що в момент підготовки вбивства музикант перебував вдома.

УП писала, що зі сторінки Антоненка зникли пости, пов'язані зі справою Шеремета. Однак згодом редакція з’ясувала, що пости були приховані – і, ймовірно, це зробив Facebook.