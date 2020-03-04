Мінфін перевірив пільговиків і отримувачів субсидій: люди мають повернути 27 млн гривень

Міністерство фінансів у 2019 році перевірило 24,5 мільйона пільговиків, отримувачів субсидій та соцвиплат, у половини з них виявили невідповідності, які ставлять під сумнів правомірність отримання виплат.

Джерело: відповідь Мінфіну на запит УП

Дослівно: "У 2019 році верифікацією було охоплено 8,8 млн отримувачів житлових субсидій та членів їх сімей, 10,2 млн пільговиків та членів їх сімей, 5,5 млн отримувачів допомог та членів їх сімей.

За результатами верифікації Мінфіном підготовлено 12,9 млн рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, для додаткової перевірки інформації, що містить невідповідності, у тому числі: 6,2 млн рекомендацій щодо пільг, 3,9 млн – щодо субсидій, 2,8 млн – щодо допомог".

Деталі: У Мінфіні додали, що лише за жовтень 2019 року було підтверджено 14 тисяч 737 випадків неправомірних виплат на суму 27,4 млн гривень, яка підлягає поверненню до бюджету.

Зокрема, мають повернути назад до бюджету 13,7 мільйона гривень субсидій, 2,6 мільйона гривень пільг та 11,1 мільйона гривень допомог.

Відзначається, що основні порушення, які виявляли під час перевірки отримувачів субсидій та соцвиплат, це – наявність у пільговиків незадекларованого нерухомого майна, транспортних засобів, земельних ділянок, здійснення ними коштовних покупок або оплати послуг на суму, яка перевищує 50 тис гривень.

Крім того, встановлено випадки надання пільг, нарахування і виплати допомог та субсидій померлим громадянам.

Перевірки нарахувань Мінфін здійснює на підставі закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат".

Статтею 7 цього закону передбачено скасування неправомірних виплат, а також заходи щодо повернення та/або стягнення сум неправомірно отриманих коштів. Цим займаються органи, які здійснюють державні виплати.

У Мінфіні додали, що верифікація виплат здійснюється в інформаційно-аналітичній платформі шляхом проведення аналізу та порівняння параметрів інформації, отриманої за кожним отримувачем державної виплати.

Перевірки здійснюються автоматизовано за розробленими методиками та алгоритмами.

У разі виявлення порушення Мінфін надає органам, що здійснюють державні виплати, рекомендації для проведення додаткової перевірки. У таких рекомендаціях зазначаються типи виявлених порушень.

Рішення щодо припинення або зупинення виплати приймається виключно органом, що здійснює державні виплати.

Що було раніше: Народні депутати від фракції "Опозиційного платформи – За життя" і "Батьківщини" поскаржилися в Конституційний суд на закон про верифікації та моніторинг державних виплат – відповідне конституційне подання зареєстроване у КС.