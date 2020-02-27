ОПЗЖ і "Батьківщина" оскаржують у КС закон "слуги" щодо пенсій і соцвиплат

Народні депутати від фракції "Опозиційного платформи - За життя" і "Батьківщини" поскаржилися в Конституційний суд на закон про верифікації та моніторинг державних виплат - відповідне конституційне подання зареєстроване у КС.

Джерело: один із авторів подання, нардеп від "ОПЗЖ" Наталя Королевська, автор законопроєкту про верифікацю державних виплат, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетьманцев у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Королевської: "3 грудня був прийнятий і 21 грудня вступив у силу закон щодо верифікації соцвиплат. Там, на наш погляд, порушується 8 та 32 статті Конституції. Тому що законом передбачено збір усіх персональних даних людини без надання її персональної згоди.

Ми вважаємо, що збір цих даних можна проводити виключно за згодою людини".

Деталі: За словами Королевської, "подібне рішення вони вже отримували у 2016 чи 2017 році, коли уряд Гройсмана приймав такий самий законопроєкт, і КС його заветував".

Нардеп відзначила, що у новому законі передбачена перевірка усіх виплат, які йдуть з бюджету пенсійного фонду, з бюджету фонду соціального страхування і з місцевих бюджетів, якщо вони спрямовані на соціальну допомогу людям.

За словами Королевської, держава буде проводити трирівневу перевірку – збиратиме усі бази даних, усі персональні дані і співставлятиме ці бази з наявною інформацією, і якщо виявить якусь суперечність, то позбавлятиме виплати.

Вона пояснила, що цей закон стосується і пенсійних виплат, які отримують 11 мільйонів 700 тисяч пенсіонерів, багато з яких мають пенсію уже 30 років, при тому що багато документів, наприклад, про стаж, не оцифровані. За словами Королевської, це може потягнути велику проблему, коли на підставі цієї документальної перевірки без рішення суду позбавлятимуть людину пенсії чи іншої соцвиплати.

Ініціатори подання, за словами нардепа, хочуть, щоб усі позбавлення виплат були лише після рішення суду.

Крім того, Королевська додала, що цей закон також дозволяє призупиняти будь-які виплати, але у ньому немає прописаної процедури, як поновляти цю виплату.

Пряма мова: "Бо може комусь не сподобатись печатка чи підпис, і людині призупинять виплату. Бо це ж не регламентовано, це все віддано на відкуп контролюючим. На наш погляд, це може призвести до корупційних дій.

Ми не проти перевірки, треба контролювати державні фінанси. Але не можна з боку держави займати таку позицію, що тільки вони праві. Бо ми маємо багато випадків, коли людину позбавляли виплати, або не призначали субсидію, хоч вона мала на це право".

Деталі: У свою чергу автор законопроєкту про верифікацію виплат Данило Гетьманцев пояснив УП, що закон не спрямований на перевірки, ні на позбавлення виплат, а лише на відновлення справедливості.

Пряма мова Гетьманцева: "Закон про верифікацію – це не про доходи бюджету взагалі. Це про справедливість. Це коли людина померла, а продовжується виплачуватися пенсія, чи коли чиновник, на основі якихось неправильних документів отримує соцвиплати, чи людина яка має кілька квартир, отримує на кожну з них субсидію.

У нас система, яка дає право на отримання соціальних виплат, корумпована на всіх рівнях, і тому трапляються випадки – це непоодинокі, а масові випадки, – коли безпідставно виплачуються виплати тим людям, які права на них не мають, бо мають нормальні доходи.

Наприклад, є випадки виплати субсидії окремо на три квартири, які знаходяться в різних адміністративно-територіальних одиницях, але у власності одної людини. Тобто людина не малозабезпечена, але субсидію отримує, тому що держава не бачить цих квартир".

Деталі: За його словами, перевірки здійснюються не на підставі цього закону, а відповідно до профільних законів про виплати тієї чи іншої матеріальної допомоги.

А цей закон спрямований лише на те, щоб зняти бар’єри, встановлені нашим законодавством для доступу до інформації про ці виплати і до персональних даних людини.

Гетьманцев пояснив, що Міністерство фінансів має відповідне програмне забезпечення, яке співставляє відомості з різних реєстрів і, співставляючи відомості, приходить до висновку, що конкретна людина не має права на, наприклад, отримання субсидії, передає ці відомості органу, який нараховує субсидію, і вже цей орган приймає рішення, що далі робити з цією людиною.

Пряма мова: "Цей закон не про перевірки – цей закон про те, аби встановити інформацію про ті чи інші безпідставні виплати. Про призупинити виплати без суду – це дурниці. Закон не стосується відповідальності чи стягнення. Він стосується лише доступу Мінфіну до інформації для аналізу. Зрозуміло, що всі займаються політикою, а закон стосується соцвиплат, тому на ньому дуже вигідно піаритись. Але він взагалі не про це".

Деталі: Гетьманцев також додав, що ця система перевірки працює вже досить давно – ще з квітня 2019 року.

У КС "Українській правді" повідомили, що отримали конституційне подання за підписом 54 народних депутатів, але суддя-доповідач щодо нього ще не визначений.