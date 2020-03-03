У Чернівцях вимагають ізолювати дружину чоловіка, який захворів на коронавірус

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Вівторок, 3 березня 2020, 21:28

У Чернівцях кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого чоловіка, у якого підтверджено коронавірус. Люди вимагають від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.

Джерело: Укрінформ, Громадське

Деталі: На місце події прибув Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він намагається заспокоїти людей. Вони ж кажуть, що в разі, якщо дружину хворого не вивезуть з їхнього будинку та не ізолюють у лікарні, готові перекривати дорогу та вдаватися до радикальних дій.

Також біля цього будинку присутня поліція. Люди чекають бригаду швидкої медичної допомоги, яка має забрати жінку до лікарні.

Як повідомляє Громадське, в результаті жінку забрали на обсервацію до лікарні.

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук у коментарі hromadske повідомила, що "для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників —  це суто соціальні причини".

Відео з місця події на своїй сторінці у Facebook опублікувало місцеве видання "Інформаційне агентство АСС".

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

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Передісторія:

  • На невідомий раніше коронавірус COVID-19почали хворіти з грудня 2019 року в Китаї. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 3 березнявід коронавірусу померли 3118 осіб, зафіксовано понад 91 тисячу випадків захворювання, понад 48 тисяч осіб одужали.
  • В Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як не захворіти і що маска не врятує.

Теми: коронавірус Чернівці


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