У Чернівцях кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого чоловіка, у якого підтверджено коронавірус. Люди вимагають від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.

Джерело: Укрінформ, Громадське

Деталі: На місце події прибув Чернівецький міський голова Олексій Каспрук. Він намагається заспокоїти людей. Вони ж кажуть, що в разі, якщо дружину хворого не вивезуть з їхнього будинку та не ізолюють у лікарні, готові перекривати дорогу та вдаватися до радикальних дій.

Також біля цього будинку присутня поліція. Люди чекають бригаду швидкої медичної допомоги, яка має забрати жінку до лікарні.

Як повідомляє Громадське, в результаті жінку забрали на обсервацію до лікарні.

Заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Марія Поліщук у коментарі hromadske повідомила, що "для відправлення жінки на обсервацію немає медичних показників — це суто соціальні причини".

Відео з місця події на своїй сторінці у Facebook опублікувало місцеве видання "Інформаційне агентство АСС".

Що передувало: 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії 26 лютого через прикордонний пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.

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