Перезапуск Кабміну: Рада може зібратися на ще одне позачергове засідання

Верховна Рада проведе позачергове засідання на наступному пленарному тижні для призначення нових міністрів на посади в новому уряді, кандидати для яких ще не визначені.

Джерело: перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Позиція Дениса Шмигаля (кандидата на пост прем'єр-міністра) така, що необхідно знайти відповідних компетентних людей. Якщо ми говоримо про віце-прем'єра з ВПК, пана Коростильова, то якщо він відмовився – знайти його рівня заміну за дві години ми не зможемо, це питання, яке потрібно обробити".

Деталі: За словами Корнієнка, за середу стоїть завдання перезапустити Кабінет міністрів із тими кандидатами, які є, а вже за наступний тиждень знайти саме тих керівників міністерств, яких бракує, і призначити їх на наступному пленарному тижні, який пройде з 17 по 20 березня.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський хоче переформатувати уряд. Напередодні "Слуга народу" провела засідання фракції, де нардепам представили нові кандидатури.

Планувалося, що зі старого складу залишаться лише кілька міністрів. Водночас у середу з’явилася інформація, що дехто з затверджених кандидатур відмовляється від посад.

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