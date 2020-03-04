Два кандидати у міністри відмовилися від запропонованих посад – джерела

Нинішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу, а Роман Жуковський – міністерство економіки в новому уряді.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Милованов кілька хвилин тому сказав "ні". Жуковський за ніч теж відмовився. За кого голосувати, не ясно".

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