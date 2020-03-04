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Два кандидати у міністри відмовилися від запропонованих посад – джерела

Середа, 4 березня 2020, 11:46
Два кандидати у міністри відмовилися від запропонованих посад – джерела

Нинішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу, а Роман Жуковський – міністерство економіки в новому уряді.

Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"  

Пряма мова: "Милованов кілька хвилин тому сказав "ні". Жуковський за ніч теж відмовився. За кого голосувати, не ясно".

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Передісторія

  • 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
  • За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
  • Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.
  • 4 березня нардепи опублікували знімок заяви Гончарука про відставку. Комітет Ради рекомендував прийняти відставку прем'єра.

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівВерховна РадаМилованов
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