Два кандидати у міністри відмовилися від запропонованих посад – джерела
Середа, 4 березня 2020, 11:46
Нинішній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу, а Роман Жуковський – міністерство економіки в новому уряді.
Джерело: співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"
Пряма мова: "Милованов кілька хвилин тому сказав "ні". Жуковський за ніч теж відмовився. За кого голосувати, не ясно".
Знати більше "Гончарук все? Що відбувається між Зеленським і Кабміном"
Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука
Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів
Передісторія:
- 4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".
- За даними УП, президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" призначити прем'єром віцепрем'єра Дениса Шмигаля.
- Також співрозмовники УП з монобільшості зазначають, що до Верховної Ради надійшла заява про відставку Гончарука.
- 4 березня нардепи опублікували знімок заяви Гончарука про відставку. Комітет Ради рекомендував прийняти відставку прем'єра.
Українська правда