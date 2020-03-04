Дубілет може лишитись в новому Кабміні – джерела

В.о. міністра Кабінету міністрів Дмитро Дубілет може залишитись уряді.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "У Дубілета ще будуть консультації. Можливо, він залишиться в уряді".

Деталі: За даними джерел "Української правди" у фракції "Слуга народу" та в уряді, ввечері 4 березня у президента Зеленського та Дубілета запланована зустріч на Банковій.

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

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