Дубілет може лишитись в новому Кабміні – джерела

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Середа, 4 березня 2020, 17:02

В.о. міністра Кабінету міністрів Дмитро Дубілет може залишитись уряді.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "У Дубілета ще будуть консультації. Можливо, він залишиться в уряді".

Деталі: За даними джерел "Української правди" у фракції "Слуга народу" та в уряді, ввечері 4 березня у президента Зеленського та Дубілета запланована зустріч на Банковій.

Що було раніше: 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.

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Передісторія: 

  • 4 березня 14 осіб – Денис Шмигаль, Олексій Чернишов, Ілля Ємець, Олег Немчінов, Ігор Уманський, Михайло Федоров, Андрій Таран, Денис Малюська, Марина Лазебна, Олег Коростельов, Сергій Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклій та Олексій Резніков – подали електронні декларації про майно та доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому Кабміні.

Українська правда
Теми: Дубілет Кабінет міністрів Зеленський


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