Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом

Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: "За" проголосували 353 народних депутати. Відставка Гончарука автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

Серед українських прем'єрів Гончарук протримався на посаді найменше - 6 місяців.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що уряд Олексія Гончарука має досягнення, але не зміг впоратися із поставленими завданнями.

Сам Гончарук заявив, що шість місяців занадто маленький термін для оцінки уряду.

Що передувало: Заява про відставку Гончарука з'явилася у парламенті напередодні.

Передісторія: