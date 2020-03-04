Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом

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Середа, 4 березня 2020, 16:49

Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: "За" проголосували 353 народних депутати. Відставка Гончарука автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

Серед українських прем'єрів Гончарук протримався на посаді найменше - 6 місяців.

Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді, заявив, що уряд Олексія Гончарука має досягнення, але не зміг впоратися із поставленими завданнями.

Сам Гончарук заявив, що шість місяців занадто маленький термін для оцінки уряду.

Що передувало: Заява про відставку Гончарука з'явилася у парламенті напередодні.

Передісторія:

  • Верховна Рада 9 скликання проголосувала за призначення прем’єр-міністром Олексія Гончарука на своєму першому засіданні 29 серпня.
  • На Банкову його привів Андрій Богдан, який очолив Офіс президента. Справи прем'єра різко погіршились, коли у кріслі глави ОП Богдана змінив Андрій Єрмак.
  • Гончарук також став жертвою "зливу". У мережу виклали аудіозаписи нібито з його наради. На одній з них голос, схожий на прем'єра, визнає, що не компетентний в економічних питаннях. Також каже, що у президента Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів".
  • Гончарук у січні навіть прийшов до Ради і заявив, що подав президенту заяву про відставку. Пізніше Офіс президента оприлюднив відео, на якому Зеленський розмовляє з Гончаруком і погоджується "дати йому другий шанс".
  • Водночас зараз до останнього Гончарук заперечував, що подасть у відставку.

Валентина Романенко, УП
Теми: Гончарук Кабінет міністрів


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