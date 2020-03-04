У новий Кабмін збираються 14 кандидатів: вже подали декларації

Денис Шмигаль, Олексій Чернишов, Ілля Ємець, Олег Немчінов, Ігор Уманський, Михайло Федоров, Андрій Таран, Денис Малюська, Марина Лазебна, Олег Коростельов, Сергій Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклій та Олексій Резніков подали електронні декларації про майно та доходи за 2019 рік як кандидати на посади міністрів у новому Кабміні.

Джерело: електронні декларації кандидатів на сайті НАЗК

Деталі: Декларації почали з’являтися на сайті НАЗК в обідню пору 4 березня.

Зокрема, Шмигаль подав декларацію як кандидат на посаду прем'єр-міністра України, Чернишов – міністра розвитку громад і територій, Ємець – міністра охорони здоров'я, Немчінов – міністра Кабміну.

Уманський – претендує на посаду міністра фінансів, Таран – міністра оборони, Лазебна – міністра соцполітики, Коростельов – міністра з оборонної промисловості, Бессараб – міністра ветеранів, Гутцайт – міністра молоді та спорту та Резніков – міністра з питань тимчасово окупованих територій.

Також подали декларації кандидатів три чинних міністри: Федоров – на посаду міністра цифрової трансформації, Малюська – міністра юстиції та Криклій – міністра інфраструктури (ці посадим вони займають нині, – ред.)

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