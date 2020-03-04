Денис Шмигаль – новий прем'єр України

Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.

Джерело: позачергове засідання парламенту

Деталі: "За" проголосував 291 народний депутат.

Виступаючи перед нардепами Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент Володимир Зеленський ставив перед попереднім Кабміном.

Що передувало: Нардепи вислухали главу держави та виступ прем’єр-міністра Олексія Гончарука і проголосували за відставку очільника уряду.

Кандидатуру Шмигаля Зеленський представив напередодні на засіданні фракції "Слуга народу".

Знати більше: Хто такий Денис Шмигаль

Довідково: 44-річний Денис Шмигаль – корінний львів'янин. Він закінчив Львівську політехніку за спеціальністю менеджмент машинобудування, інженер-економіст. Кандидат економічних наук. Шмигаль вільно володіє англійською та польською мовами.

З початку 2000-их по 2009 рік працював на керівних посадах на підприємствах Львова. По тому перейшов на державну службу до Львівської обласної державної адміністрації.

На дострокових виборах до Верховної Ради в 2014 році невдало балотувався як кандидат-самовисуванець. Того ж року став заступником начальника головного управління Міндоходів Львівської області.

Після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського Шмигаль був одним із претендентів на посаду голови Львівської ОДА.