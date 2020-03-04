Наступник Гончарука хоче підтягнути його "хвости" і переглянути бюджет

Кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент Володимир Зеленський ставив перед попреднім Кабміном.

Джерело: виступ Шмигаля у Верховні Раді

Пряма мова: "Це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційнго клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфаструктури, покращення якості медецини та освіти. І найважливіше – зміцнення національної бехпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.

Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Не буде вирішувати, значить не буде цього уряду".

Є ряд викликів, за вирішення яких нам потрібно буде братись негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити, це стосується зарплат і премій посадовців".

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