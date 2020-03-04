Наступник Гончарука хоче підтягнути його "хвости" і переглянути бюджет
Кандидат на посаду прем’єр-міністра Денис Шмигаль заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент Володимир Зеленський ставив перед попреднім Кабміном.
Джерело: виступ Шмигаля у Верховній Раді
Пряма мова: "Це продовження децентралізації, створення сприятливого інвестиційнго клімату, здобуття енергоефективності, розбудова промисловості, аграрного сектору та інфаструктури, покращення якості медецини та освіти. І найважливіше – зміцнення національної бехпеки та оборони, завершення війни на Донбасі та повернення анексованого Криму.
Всі ці завдання буде вирішувати новий уряд. Не буде вирішувати, значить не буде цього уряду".
Є ряд викликів, за вирішення яких нам потрібно буде братись негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити, це стосується зарплат і премій посадовців, в тому числі, міністрів нового уряду, членів низки наглядових рад та інших чиновників.
Інше термінове питання – це погашення заборгованності перед українськими шахтарями... Серйозним викликом є загроза коронавірусу... Вважаю, що тут уряд має працювати в двох напрямках. Перше – медичне забезпечення для виявлення та лікування вірусу. Для цього вже багато зроблено... Друге – це підвищення рівня інформування українців, і не тільки про те, що робити у випадку підозри на захворювання, але і що робить держава для безпеки та здоров'я своїх громадян...
Серед іншого, що терміново має зробити уряд, – це посилити економічний блок... Він має забезпечити не лише зростання промисловості та аграрного сектору, але і відчуття цього зростання кожним українцем".
Деталі: Шмигаль запевнив, що його уряд буде зберігати і продовжувати реформи і програми попереднього уряду.
Також кандидат у прем'єри сказав, що сподівається на співпрацю з парламентом.
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Передісторія:
- 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. Його відставка автоматично потягнула за собою відставку всього уряду.
- Зеленський запропонував парламенту призначити прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.
- Згодом ВР проголосувала за його призначення.