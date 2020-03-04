Шмигаль показав торішню зарплату й майно
Майбутній прем’єр-міністр Денис Щмигаль у 2019 році заробив на ВП "Бурштинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" 2 233 640 гривень, за сумісництвом у ТОВ "ДТЕК Східенерго" – 925 464 гривні, а також в Івано-Франківській обласній держадміністрації 229 958 гривень.
Джерело: декларація Шмигаля за 2019 рік
Деталі: Шмигаль має дружину і двох доньок.
Його дружина Катерина Шмигаль має у Львові будинок площею 215,9 кв м, земельну ділянку площею 151 кв м і чверть ділянки у 458 кв м. Також вона має нежитлову будівлю 417,2 у Кам'янка-Бузьку Львівської області.
Подружжя володіє земельною ділянкою площею 2200 кв м у Хоросниці Львівської області.
Сам Денис Шмигаль має гараж у Львові площею 15,9 кв м.
Його дружина також є власницею автомобіля Land Rover (2016).
Готівкою Денис Шмигаль має 155 000 дол, Катериан Шмигаль – 80 000 дол.
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Передісторія:
- У 2009-2011 роках Денис Шмигаль очолював департамент економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі Львівської облдержадміністрації.
- Потім він працював і заступником обласного управління Фіскальної служби, і віце-президентом компанії "Львівхолод".
- З січня 2018 року Шмигаль був директором Бурштинської ТЕС (Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція "Акціонерного товариства "ДТЕК Західенерго"), що належить бізнесмену Рінату Ахметову.
- 1 серпня 2019 року Денис Шмигаль очолив Івано-Франківську ОДА.
- З 4 лютого 2020-го до 4 березня 2020 року він працював віцепрем'єр-міністром і міністром розвитку громад і територій, замінивши на останній посаді Альону Бабак.
- Денис Шмигаль є кандидатом економічних наук.