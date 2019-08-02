Президент представив нового очільника Івано-Франківщини

Президент Володимир Зеленський представив нового голову Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля.

Це він зробив під час робочої поїздки до Івано-Франківська.

"Хочу вам представити нову людину. Дуже потужний менеджер. І я вам особисто дуже заздрю. Івано-Франківщині заздрю. Обирати голів ОДА дуже важко, бо або немає кадрів, або немає грошей на хороші кадри", - сказав Зеленський.

"Тому таких людей, які є, як ми, не хочу казати про патріотизм, але людей, які хочуть зробити щось гарне для України, за той невеликий термін, таких політичних волонтерів, дійсно не так багато. І це один з таких людей", - додав він.

Після цього президент представив Шмигаля, як голову Івано-Франківської ОДА.

На сайті глави держави опубліковані два укази: про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марії Савки та призначення Шмигаля.

Денис Шмигаль, 1975 року народження, львів'янин. У січні 2018 року Шмигаль став директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго").

До цього обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника ГУ Міндоходів у Львівській області.

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