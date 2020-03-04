Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів

Середа, 4 березня 2020, 17:51
15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів

Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля.

Джерело: документи, які є у розпорядженні УП

Шмигаль пропонує такі призначення:

  1. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко
  2. Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов
  3. Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков
  4. Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров
  5. Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков
  6. Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб
  7. Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт
  8. Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець
  9. Міністр інфраструктури: Владислав Криклій
  10. Міністр соціальної політики: Марина Лазебна
  11. Міністр юстиції: Денис Малюська
  12. Міністр фінансів: Ігор Уманський
  13. Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов
 

Водночас президент Зеленський запропонував по своїй квоті призначити міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, а міністром оборони Андрія Тарана.

 

Що цьому передувало: Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

Читайте також: Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про кандидатів на нових міністрів

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
10:26
Курс валют на 14 грудня: євро в банках дорожчає
10:21
Прикордонники вступили у бій із російською ДРГ на Сумщині – диверсанти відійшли
09:57
Офіційний курс гривні до долара вперше перетнув позначку 37
09:52
Конституційний суд Албанії заблокував міграційну угоду з Італією
09:50
відеоНа Чернігівщині формують дві смуги оборони – Наєв
09:35
Ціни на нафту продовжують зростати на тлі скорочення запасів у США
09:31
фотоУ Туреччині виявили стародавні мозаїки із зображенням морських істот
09:09
Палата представників США проголосувала за розслідування щодо імпічменту Байдена
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
Усі новини...
Реклама: