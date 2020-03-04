15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів

6529 переглядів
Середа, 4 березня 2020, 18:51

Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля.

Джерело: документи, які є у розпорядженні УП

Шмигаль пропонує такі призначення:

  1. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко
  2. Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов
  3. Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков
  4. Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров
  5. Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков
  6. Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб
  7. Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт
  8. Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець
  9. Міністр інфраструктури: Владислав Криклій
  10. Міністр соціальної політики: Марина Лазебна
  11. Міністр юстиції: Денис Малюська
  12. Міністр фінансів: Ігор Уманський
  13. Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов
 

Водночас президент Зеленський запропонував по своїй квоті призначити міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, а міністром оборони Андрія Тарана.

 

Що цьому передувало: Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів Верховна Рада


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Денис Шмигаль – новий прем'єр України 4 березня 2020, 18:18
Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе 4 березня 2020, 17:27
Кандидату в новий Кабмін за годину підкинули ще одне крісло в уряді 4 березня 2020, 17:27
Усі новини
Головні новини
Денис Шмигаль – новий прем'єр України
В оточенні Гончарука кажуть, що його звільнили через ротації у "Центренерго"
Зеленський про Шмигаля: Українцям потрібен уряд, який зробить неможливе
Рада відправила у відставку Гончарука з його урядом
Усі новини
поради

Як підтримувати дружбу на відстані

Фото

Українка Ольга Харлан стала прототипом ляльки Барбі

інтерв'ю

Переможці Нацвідбору GO_A: Зіркову хворобу точно не підхопимо