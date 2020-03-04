15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів
Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля.
Джерело: документи, які є у розпорядженні УП
Шмигаль пропонує такі призначення:
- Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко
- Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов
- Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков
- Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров
- Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков
- Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб
- Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт
- Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець
- Міністр інфраструктури: Владислав Криклій
- Міністр соціальної політики: Марина Лазебна
- Міністр юстиції: Денис Малюська
- Міністр фінансів: Ігор Уманський
- Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов
Водночас президент Зеленський запропонував по своїй квоті призначити міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, а міністром оборони Андрія Тарана.
Що цьому передувало: Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.