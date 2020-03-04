15 прізвищ: нардепам роздали списки нових міністрів

Народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля.

Джерело: документи, які є у розпорядженні УП

Шмигаль пропонує такі призначення:

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець Міністр інфраструктури: Владислав Криклій Міністр соціальної політики: Марина Лазебна Міністр юстиції: Денис Малюська Міністр фінансів: Ігор Уманський Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов

Водночас президент Зеленський запропонував по своїй квоті призначити міністром закордонних справ Дмитра Кулебу, а міністром оборони Андрія Тарана.

Що цьому передувало: Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром Дениса Шмигаля.