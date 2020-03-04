Шмигаль: У Кабміні є 4 вакансії

Новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що наразі у Кабінеті міністрів є чотири вакантні посади.

Джерело: виступ прем’єра на засіданні Верховної Ради 4 березня

Пряма мова: "У нас є на сьогодні 4 вакансії у діючому уряді".

Деталі: Шмигаль також додав, що він планує розширити ще 2 напрямки у Кабміні і після конфузу, коли він забув представити єдину жінку-кандидата на посаду міністра соцполітики Марину Лазебну, заявив, що у першу чергу "ведуть перемовини з жінками".

Що було раніше: У "Слузі народу" повідомили УП, що наразі залишаються вільними крісла міністрів освіти, енергетики, культури і віцепрем’єра з економічного розвитку.

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