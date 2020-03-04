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Шмигаль: У Кабміні є 4 вакансії

Середа, 4 березня 2020, 18:18
Шмигаль: У Кабміні є 4 вакансії

Новий прем’єр-міністр Денис Шмигаль озвучив кандидатури 13 міністрів і повідомив, що в уряді ще є чотири вакантні посади.

Джерело: виступ прем’єра на засіданні Верховної Ради 4 березня

Пряма мова: "У нас є на сьогодні 4 вакансії у діючому уряді".

Деталі: Шмигаль також додав, що він планує розширити ще 2 напрямки у Кабміні і після конфузу, коли він забув представити єдину жінку-кандидата на посаду міністра соцполітики Марину Лазебну, заявив, що у першу чергу "ведуть перемовини з жінками".  

Що було раніше: У "Слузі народу" повідомили УП, що наразі залишаються вільними крісла міністрів освіти, енергетики, культури і віцепрем’єра з економічного розвитку.   

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Хто такий Денис Шмигаль, якого пророкують на місце Гончарука

Хто є хто в уряді Шмигаля. Розповідаємо цікаві факти про нових міністрів

Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку 15 прізвищ. 
  • Фракції "Голос" та "Європейська солідарність" наполягають на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом". Зокрема, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що не розуміє, як Кабмін долатиме проблеми без економічного блоку.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Шмигаль Кабінет міністрівробота
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