Рада обрала новий склад уряду

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Середа, 4 березня 2020, 19:38

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль.

Джерело: засідання Верховної Ради

Нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував Шмигаль.

Після цього нардепи призначили за квотою президента міністра оборони (285 голосів за) і міністра зовнішній справ (288 за).

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Таким чином, нинішній уряд нараховує 15 осіб.

  1. Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко
  2. Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов
  3. Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков
  4. Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров
  5. Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков
  6. Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб
  7. Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт
  8. Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець
  9. Міністр інфраструктури: Владислав Криклій
  10. Міністр соціальної політики: Марина Лазебна
  11. Міністр юстиції: Денис Малюська
  12. Міністр фінансів: Ігор Уманський
  13. Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов
  14. Міністр оборони: Андрій Таран
  15. Міністр закордонних справ: Дмитро Кулеба

Ще 4 посади міністрів залишаються вакантними.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрів


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