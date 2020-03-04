Рада обрала новий склад уряду

Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль.

Джерело: засідання Верховної Ради

Нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував Шмигаль.

Після цього нардепи призначили за квотою президента міністра оборони (285 голосів за) і міністра зовнішній справ (288 за).

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Таким чином, нинішній уряд нараховує 15 осіб.

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець Міністр інфраструктури: Владислав Криклій Міністр соціальної політики: Марина Лазебна Міністр юстиції: Денис Малюська Міністр фінансів: Ігор Уманський Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов Міністр оборони: Андрій Таран Міністр закордонних справ: Дмитро Кулеба

Ще 4 посади міністрів залишаються вакантними.