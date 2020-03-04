Рада обрала новий склад уряду
Середа, 4 березня 2020, 18:38
Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль.
Джерело: засідання Верховної Ради
Нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував Шмигаль.
Після цього нардепи призначили за квотою президента міністра оборони (285 голосів за) і міністра зовнішній справ (288 за).
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Таким чином, нинішній уряд нараховує 15 осіб.
- Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: Вадим Пристайко
- Міністр Кабінету міністрів: Олег Немчінов
- Віцепрем'єр, міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій: Олексій Резніков
- Міністр цифрової трансформації України: Михайло Федоров
- Міністр внутрішніх справ: Арсен Аваков
- Міністр у справах ветеранів: Сергій Бессараб
- Міністр молоді і спорту: Вадим Гутцайт
- Міністр охорони здоров’я: Ілля Ємець
- Міністр інфраструктури: Владислав Криклій
- Міністр соціальної політики: Марина Лазебна
- Міністр юстиції: Денис Малюська
- Міністр фінансів: Ігор Уманський
- Міністр розвитку громад і територій: Олексій Чернишов
- Міністр оборони: Андрій Таран
- Міністр закордонних справ: Дмитро Кулеба
Ще 4 посади міністрів залишаються вакантними.
Українська правда