Один "слуга народу" пішов проти фракції і не підтримав новий уряд

Проти призначення нового складу уряду проголосував один депутат із фракції президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді.

Джерело: портал Верховної Ради України, народний депутат Дмитро Костюк у facebook

Деталі: За призначення нового складу уряду, який очолює Денис Шмигаль, проголосувало 228 депутатів із фракції "Слуга народу". При цьому один депутат із президентської партії проголосував проти.

Як пояснив "слуга народу" Дмитро Костюк, він голосував не проти нового уряду, а проти окремих старих міністрів у ньому і проти голосування "пакетом".

За новий уряд голосувала також група "За майбутнє", депутатів якої пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, група "Довіра" та позафракційні.

Проти голосували фракції ОПЗЖ та "ЄС". Утрималась фракція "Батьківщини".

Фракція партії "Голос" відмовилась брати участь у голосуванні і залишила залу. Вони пояснили, що не будуть голосувати пакетом за уряд, де замість нових облич – старі функціонери часів Януковича.

Що було раніше: Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду. Нардепи 277 голосами підтримали 13 кандидатур, які раніше запропонував Шмигаль.

В уряді оновилися очільники більшості міністерств, однак на посаду міністра МВС в чергове перепризначили Арсена Авакова.

Після цього нардепи призначили за квотою президента міністра оборони (285 голосів за) і міністра зовнішній справ (288 за).

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