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Окупанти били із 122-мм артилерії, пошкодили газопровід

Середа, 4 березня 2020, 22:21
Окупанти били із 122-мм артилерії, пошкодили газопровід

Російські окупаційні війська застосували проти сил ООС заборонену мінськими угодами артилерію 122-го калібру, пошкодили газопровід, що могло призвести до масштабної пожежі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Днями противник вів вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по позиціям підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Новоселівка. Обстріли здійснювалися з окупованої Горлівки.

Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік з Новоселівкою, що призвело до виникнення вогняного факелу заввишки декілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогняний стовп та уникнути масштабної пожежі.

Наразі існує ризик припинення газопостачання мешканцям міста.

 

Нагадаємо: Від початку доби 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.

Українська правда
Теми: ООСбойові діїобстріл
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