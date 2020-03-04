Окупанти били із 122-мм артилерії, пошкодили газопровід

Російські окупаційні війська застосували проти сил ООС заборонену мінськими угодами артилерію 122-го калібру, пошкодили газопровід, що могло призвести до масштабної пожежі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Днями противник вів вогонь на ураження зі ствольної артилерії калібру 122 мм по позиціям підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Новоселівка. Обстріли здійснювалися з окупованої Горлівки.

Внаслідок розривів, уламками від снарядів було пошкоджено газопровід, який проходить неподалік з Новоселівкою, що призвело до виникнення вогняного факелу заввишки декілька метрів. Оперативні дії рятувальних служб дозволили ліквідувати вогняний стовп та уникнути масштабної пожежі.

Наразі існує ризик припинення газопостачання мешканцям міста.

Нагадаємо: Від початку доби 4 березня внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.