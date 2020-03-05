Коронавірус: Ізраїль включив до "карантинного списку" ще 5 країн

Уряд Ізраїлю у зв'язку з поширенням коронавіруса Covid-19 прийняв рішення про внесення в "карантинний список" туристів з ще п'яти європейських країн.

Джерело: Reuters

Деталі: В список були включені Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія. До цього в списку були Італія, Китай і Сінгапур. Тепер всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть поміщені під домашній карантин на 14 днів.

Також ізраїльське Міністерство охорони здоров'я закликало скасувати всі міжнародні конференції в Ізраїлі і заборонив проведення зборів більше 5 тисяч чоловік.

Всього в Ізраїлі підтвердили 15 випадків коронавіруса. Близько 5 тисяч ізраїльтян, які прибули з "гарячих точок" поширення вірусу, перебувають під домашнім карантином.

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