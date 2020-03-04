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Коронавірус: Ізраїль включив до "карантинного списку" ще 5 країн

Середа, 4 березня 2020, 23:20
Коронавірус: Ізраїль включив до карантинного списку ще 5 країн

Уряд Ізраїлю у зв'язку з поширенням коронавіруса Covid-19 прийняв рішення про внесення в "карантинний список" туристів з ще п'яти європейських країн.

Джерело: Reuters

Деталі: В список були включені Німеччина, Франція, Іспанія, Австрія і Швейцарія. До цього в списку були Італія, Китай і Сінгапур. Тепер всі прибулі до Ізраїлю з цих країн будуть поміщені під домашній карантин на 14 днів.

Також ізраїльське Міністерство охорони здоров'я закликало скасувати всі міжнародні конференції в Ізраїлі і заборонив проведення зборів більше 5 тисяч чоловік.

Всього в Ізраїлі підтвердили 15 випадків коронавіруса. Близько 5 тисяч ізраїльтян, які прибули з "гарячих точок" поширення вірусу, перебувають під домашнім карантином.

Нагадаємо: 

  • Наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань зареєстрували спалах пневмонії. Пізніше з'ясували, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуаціюу зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
  • Також є 4 українці, які хворіють від коронавірусу за межами України. Троє з них лікуються у Японії і одна українка - в Італії.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїлькоронавірус
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