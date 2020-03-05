В Італії за добу виявили 587 нових хворих COVID-19

Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3285 людини, 2902 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 95 тисяч.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: В Італії за добу виявили 587 нових хворих, 28 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3089 осіб.

В Іспанії підтверджено 57 нових випадків інфікування.

В Ірані заявили про 586 нових випадків інфікування коронавірусом.

В США зафіксовано 31 нових випадків зараження COVID-19

У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5866 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу..

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