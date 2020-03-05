В Італії за добу виявили 587 нових хворих COVID-19
Жертвами коронавірусу у всьому світі стали 3285 людини, 2902 з них - на території материкового Китаю; кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 95 тисяч.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: В Італії за добу виявили 587 нових хворих, 28 людей померло. Всього в Італії на COVID-19 захворіли 3089 осіб.
В Іспанії підтверджено 57 нових випадків інфікування.
В Ірані заявили про 587 нових випадків інфікування коронавірусом.
В США зафіксовано 31 нових випадків зараження COVID-19
У Південній Кореї загальна кількість інфікованих становить 5866 осіб, влада закликала громадян залишатися вдома і попередила про "критичний момент" у битві за стримування коронавірусу..
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Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 19 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- 3 березня в Україні повідомили про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом. Чоловік повернувся із Італії у кінці лютого.