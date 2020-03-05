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Ще двох українців госпіталізували з підозрою на коронавірус

Четвер, 5 березня 2020, 08:29
Ще двох українців госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області у четвер ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.

Джерело: Чернівецька ОДА

Дослівно: "Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією".

Передісторія:

  • 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області. 
  • Станом на 4 березня, за словами головного санлікаря України Віктора Ляшка, в Україні на дослідженні було 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди були ізольовані.

Українська правда

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Теми: коронавірусУкраїнаCovid-2019
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