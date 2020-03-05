Ще двох українців госпіталізували з підозрою на коронавірус

У Чернівецькій області у четвер ще двох громадян України госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус.

Джерело: Чернівецька ОДА

Дослівно: "Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією".

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