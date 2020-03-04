У Чернівцях ще 3 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус

В інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків та жінку з підозрою на китайський коронавірус.

Джерело: hromadske з місця події, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 4 березня

Дослівно: "Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги. Машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягнені в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію".

Деталі: Потрапити всередину медзакладу журналістам не вдалося – туди не впускають. Там усі одягнені у захисний одяг та респіратори.

За словами Ляшка, наразі в Україні перебуває на дослідженні 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди ізольовані.

Він додав, що деякі зразки відібраного біоматеріалу перебувають у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі доставлять туди упродовж дня 4 березня.

Що було раніше: 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом.

Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.