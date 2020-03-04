У Чернівцях ще 3 людей госпіталізували з підозрою на коронавірус
В інфекційне відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували двох чоловіків та жінку з підозрою на китайський коронавірус.
Джерело: hromadske з місця події, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 4 березня
Дослівно: "Пацієнтів привезли на кареті швидкої допомоги. Машину одразу відправили на дезінфекцію. Її водії були одягнені в біокостюми. Запевняють, що здадуть їх на утилізацію".
Деталі: Потрапити всередину медзакладу журналістам не вдалося – туди не впускають. Там усі одягнені у захисний одяг та респіратори.
За словами Ляшка, наразі в Україні перебуває на дослідженні 6 підозр на коронавірусну інфекцію, усі ці люди ізольовані.
Він додав, що деякі зразки відібраного біоматеріалу перебувають у референс-лабораторії Центру громадського здоров'я, деякі доставлять туди упродовж дня 4 березня.
Передісторія:
- 3 березня у Чернівцях виявили перший в Україні випадок зараження коронавірусом. Інфікований – житель Чернівців, який разом з дружиною повернувся з Італії через пункт пропуску "Порубне" в Чернівецькій області.
- Симптоми коронавірусу Covid-2019 в українця, який мандрував Італією з 21 лютого, з’явилися за тиждень після початку подорожі, чоловік мінімізував контакти та одразу 28 лютого звернувся за допомогою до фахівців.
- Його госпіталізували до ізольованого боксу. Його дружина, яка не має симптомів, залишилася вдома в самоізоляції. Водночас увечері кілька десятків людей зібралися біля будинку, де проживає сім'я госпіталізованого і з криками вимагали від влади вивезти до лікарні та ізолювати дружину хворого.
- Попри те, що для відправлення жінки на обсервацію не було медичних показників, жінку таки забрали на обсервацію до лікарні.